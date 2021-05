Non solo Fiorentina: Juric piace ad altre due squadre di Serie A

Nuovo allenatore: la Fiorentina "balla" tra Gattuso, Fonseca e Juric

La Fiorentina balla tra Fonseca, Gattuso e Juric per quanto riguarda il prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, il tecnico del Verona piace anche al Torino tanto che il Ds Vagnati è tornato a cercarlo. Il croato, da parte sua, non ha ancora scelto quale direzione dare alla propria carriera. Una mezza apertura nei confronti dei granata c'è stata, ma l'ex centrocampista del Genoa non è indifferenze alle lusinghe del Cagliari.