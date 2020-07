Non solo De Rossi, mercato a tinte giallorosso: Florenzi, Spinazzola e un grande ex

Lasciando stare il legame più o meno forte che possono avere con Daniele De Rossi, ci sono tre giocatori dal passato o dal presente giallorosso che potrebbero fare al caso della Fiorentina: Nainggolan, Florenzi (SCHEDA) e Spinazzola (SCHEDA). Come scrive La Nazione, Barone e Pradè puntano a concretizzare questi acquisti indipendentemente dalla situazione relativa a Capitan Futuro.

Per quanto riguarda Nainggolan, il Cagliari non lo riscatterà, farà ritorno all’Inter e da Milano dovrebbe prendere la direzione di Firenze. Il Ninja è uno dei colpi che la Fiorentina considera prezioso per due ragioni: ritmo e tasso tecnico del giocatore che darebbe maggiore qualità alla mediana; la formula, prestito e riscatto obbligatorio che non costrigerebbe la Fiorentina a sborsare subito dei soldi. Gli altri nomi sui quali si sta insistendo con forza sono quelli di Florenzi e Spinazzola con la Roma. Nel primo caso, la Fiorentina potrebbe arrivare al sì in tempi brevissimi, nel secondo siamo alla fase embrionale dell’operazione.