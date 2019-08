Non solo De Paul, occhio a Ribery e allo scambio Politano-Biraghi

Non solo Rodrigo De Paul, la Fiorentina continua a tenere vivi anche i nomi di Ribery e Politano, il secondo nel caso che Biraghi (richiesto anche dall’Atalanta) dovesse finire all’Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pradè dovrà però soprattutto piazzare gli esuberi Eysseric, Dabo e Thereau più alcuni Primavera che potrebbero trovare collocazione in Serie C. In entrata invece si registra l’interesse per Bonifazi (SCHEDA), che potrebbe consentire a Montella anche un cambio di modulo con la difesa a tre.