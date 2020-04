Franck Ribery è pronto a riprendersi la Fiorentina e vuole tornare in campo dopo l’infortunio dello scorso 30 novembre. Il francese ha seguito come tutti un programma personalizzato di allenamento dalla sua casa di Monaco di Baviera. Una scelta legittima quella del rientro in Germania, ma che comporterà un inevitabile contrattempo al momento della ripresa degli allenamenti, poiché quando tornerà in Italia dovrà trascorrere 14 giorni in quarantena. Di conseguenza, se arriverà il via libera per riprendere gli allenamenti il 4 maggio, Ribery dovrà essere a Firenze entro il 20 aprile per poter essere subito a disposizione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.