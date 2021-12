Non più un disturbo: la Coppa Italia è una grande occasione

In caso di passaggio del turno, la Fiorentina affronterebbe il Napoli

"Ultimamente la Coppa Italia era diventata quasi un disturbo, un surplus di fatiche da evitare per non disperdere troppe energie in cerca di punti in chiave salvezza. Oggi che i viola volano in classifica la Coppa torna a essere quel che è sempre stata: una grande occasione. Non solo il cammino verso un trofeo ingolosisce società, tecnico, squadra e tifosi — ci potrebbero essere altre 5 sfide dopo i sedicesimi di stasera contro il Benevento — ma anche l’opzione di staccare un pass per l’Europa con la vittoria finale rappresenterebbe un bel traguardo.