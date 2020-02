Nodo tattico per Cutrone, Iachini studia nuove soluzioni

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Iachini è al lavoro per aiutare Patrick Cutrone. Il rendimento dell’italiano non ha soddisfatto nelle recenti uscite. Dietro c’è una motivazione prettamente tattica. L’attaccante italiano ha bisogno di essere messo in condizione di finalizzare l’azione dai compagni, troppo spesso è stato servito spalle alla porta in mezzo ai centrali rivali. L’ex Milan necessita di una mole di gioco maggiore, soprattutto in verticale, per essere incisivo e sfruttare le sue caratteristiche da rapace. Iachini ne è consapevole e sta vagliando alcune soluzioni tattiche alternative in allenamento. Dopo il gol all’esordio in Coppa Italia contro l’Atalanta, per lui sono 365′ i minuti all’attivo.