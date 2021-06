No stop Vlahovic, si allena al massimo anche in vacanza

Dusan Vlahovic si allena al massimo anche in Sardegna

Dusan Vlahovic ha sempre mostrato una totale dedizione al lavoro, e anche in vacanza non si ferma mai. Come racconta il Corrriere dello Sport, il giocatore tramite i suoi social si è mostrato molto attivo anche durante il suo soggiorno in Sardegna. Il giocatore, infatti, nelle sue storie di Instagram, ha postato un video mentre è intento a fare le ripetute, con descrizione "No Stop, allenamento a tarda notte". In attesa di capire meglio il suo futuro, la mentalità del serbo non è cambiata di un virgola.