Niente T. Silva: la Fiorentina attende il confronto con Pezzella e Milenkovic

Il mercato della Fiorentina non sarà solo offensivo, visto che nelle prossime ore anche Thiago Silva farà conoscere la scelta sulla sua prossima squadra. Il brasiliano ha confermato i contatti tra il club viola e i suoi agenti, subito dopo aver perso la finale di Champions, ma ieri in serata è stato dato per fatto l’accordo con il Chelsea. Qualche margine di speranza c’è ancora ma l’ipotesi di giocare in Europa con i Blues sembra tagliare fuori la Fiorentina che intanto attende di confrontarsi con Milenkovic e Pezzella. Per il serbo la richiesta di 40 milioni ha stoppato i colloqui con il Milan, per l’argentino è invece in ballo il rinnovo di contratto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

