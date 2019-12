Niente Spalletti, ma non solo: tutte le alternative evaporate

Luciano Spalletti rimarrà un tifoso della Fiorentina, non l’allenerà. A 60 anni il tecnico sente la necessità di imbarcarsi in un progetto vincente. Il tecnico di Certaldo guarda alla Premier, ma non disdegnerebbe una big italiana, cosa che la Fiorentina adesso non è. Iachini invece ha detto subito sì, pare la soluzione per superare l’inverno.

Altre idee erano Lippi, che ha rifiutato un incarico di sei mesi con ruolo dirigenziale in seconda battuta, Marcelino, che non accetta incarichi in corsa, Blanc. Scartate le altre ipotesi italiane, con Iachini si proverà a trasmettere grinta nei contrasti e voglia di lottare, ma saranno ridimensionate le ambizioni americane. Almeno fino a giugno. Un rinforzo per reparto tra pochi giorni, e poi sotto per sei mesi. Quindi capiremo la vera portata delle ambizioni di Rocco e Joe. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.