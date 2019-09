Niente attacco leggero: Montella pensa a Pedro titolare

La Nazione si concentra sulla gara contro l’Atalanta. L’attacco leggero pare essere un’ipotesi con poche probabilità di essere messa in atto domenica a Parma. Montella ha avuto modo di studiare per tutta la settimana Pedro. La tentazione dell’Aeroplanino di schierare il brasiliano titolare è forte. Probabile anche che il tecnico lo faccia debuttare a partita in corso, per poi buttarlo nella mischia dal primo minuto mercoledì prossimo contro la Sampdoria. Saranno decisivi gli ultimi allenamenti e lo stato di forma di Pedro.

Con lui spera anche Vlahovic. Il serbo non si sente un’alternativa, ma una risorsa importante per la Fiorentina, deciso a farsi trovare pronto quando Montella avrà anche bisogno del suo contributo.

Chiesa alla Cuadrado: l’idea per una Fiorentina equilibrata ma con più gol