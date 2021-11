Nico Gonzalez salterà la Juventus? A meno di colpi di scena sì

Salvo imprevisti, Nico Gonzalez salterà anche la trasferta di Torino. Insieme a lui assenti pure Dragowski, Pulgar e Kokorin

Come scrive il Corriere dello Sport, a meno di colpi di scena, Nico Gonzalez salterà anche la trasferta di Torino contro la Juventus. L'esterno argentino è ancora positivo e la corsa contro il virus non è stata ancora vinta. Il giocatore è completamente asintomatico e sta bene, ma non essendosi negativizzato e considerando che oggi è già mercoledì, la possibilità di vederlo contro la Juventus è sempre più bassa. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno anche di Dragowski, Pulgar e Kokorin, che non hanno ancora recuperato dai problemi fisici delle scorse settimane. Il reparto offensivo viola rimarrà dunque, ancora nelle mani di Dusan Vlahovic, che dovrà continuare a fare la differenza.