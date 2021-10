Nico Gonzalez e la voglia di riscatto: un argentino per fermare il Napoli

Adesso tocca a lui. Nico Gonzalez è pronto a tornare in campo e scrivere la storia con la maglia della Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, la storia che potrà raccontare lo stadio Artemio Franchi di Firenze è quella di un giovane argentino cresciuto nell'Argentinos Juniors, come un certo Diego Armando Maradona, che è pronto a fermare la corsa scudetto del Napoli. Sarà la velocità la principale arma con cui Gonzalez potrà fare male alla difesa partenopea. Si vedeva infatti come soffriva in tribuna a Udine ,mentre osservava attento la squadra lottare in campo. Adesso tocca a lui, correre e lottare per raccontare un'altra splendida storia.