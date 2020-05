Nick De Santis: “Barone in Italia sogna ad occhi aperti. Commisso può fare grandi cose”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere Dello Sport, Nick De Santis, l’uomo che ha creato il Montreal Impact, parla anche della Fiorentina e della proprietà americana, che ben conosce. Prima calciatore, poi capitano e infine Direttore Generale della squadra canadese, De Santis ha lavorato a lungo con Saputo, raccontando anche di come fu proprio lui a selezionare Pantaleo Corvino per il mercato del Bologna dopo il suo acquisto.

Non mancano, naturalmente, anche i riferimenti alla proprietà viola, ultima in ordine di tempo ad essersi vestita di stelle e strisce: “Conosco Rocco Commisso, me ne ha parlato a lungo il mio amico Joe Barone. Con lui abbiamo rapporti da una vita e condividiamo l’amore per la Serie A. Sicuramente Joe, a contatto con i grandi della Serie A, sta sognando a occhi aperti. Nelle arterie sue e di Rocco scorre sangue italiano, Firenze potrà fare festa con loro”.