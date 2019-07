Dopo l’Arsenal per la Fiorentina è già il momento di spostarsi. La squadra viola, come scrive il Corriere Fiorentino, oggi sarà festeggiata all’Arthur Avenue Market, un mercato del quartiere italiano del Bronx specializzato in prodotti alimentari italiani. Poi si prosegue con un programma decisamente fitto: la Fiorentina sarà ospite di un pullman scoperchiato che regalerà alla squadra una parata in mezzo alla città. Anche il VC New York sarà protagonista di numerose iniziative insieme a Rocco Commisso: l’intento è quello di rendere sempre più conosciuta la Fiorentina anche agli occhi della Mediacom, e sarà invitato anche l’ex viola Giuseppe Rossi. Infine il 23 la comitiva circumnavigherà Manhattan, un classico per i turisti che ogni anno visitano la Grande Mela.