Nessun centravanti, tutti centravanti: in A solo in quattro meglio della cooperativa viola

“Nessun centravanti, tutti centravanti. O quasi“. Così il Corriere Fiorentino introduce il tema della cooperativa del gol viola. Nonostante Montella da quattro partite abbia deciso di non schierare una prima punta classica, scegliendo due finti attaccanti come Chiesa e Ribery, quello della Fiorentina è uno dei migliori attacchi della Serie A con 11 gol segnati con 7 giocatori diversi. Il miglior marcatore è Pulgar (3), seguito da Ribery (2), Chiesa, Boateng, Milenkovic, Castrovilli e Pezzella (1), più un’autorete. In campionato solo Napoli e Inter, con otto giocatori in rete, hanno fatto meglio. A livello di gol segnati, invece, oltre a azzurri e nerazzurri anche Juventus e Atalanta si posizionano davanti alla Fiorentina.