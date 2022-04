Nessun cambio di nome della società: ecco cosa scomparirà

Il logo della discordia fra i tifosi

I tifosi temono, vista la presenza della V, che la società cambi nome da Fiorentina a Viola. Come scrive il Corriere dello Sport il nome Fiorentina non sparirà, come è stato spiegato il giorno stesso della presentazione del restyling, a cui aveva partecipato il direttore generale della società Joe Barone. Di fatto quello che andrà a scomparire sarà ACF cioè l’abbreviazione che era stata utilizzata dopo il fallimento perché non poteva più chiamarsi A.C. Fiorentina dal momento che la società di Cecchi Gori nel frattempo era appunto fallita. E così i Della Valle, che avevano riacquistato il marchio, erano stati costretti ad aggiungere una F ad AC. Quindi sulle nuove casacche rimarrà la scritta Fiorentina e del resto il club non non potrà cambiare nome, perché la società è registrata proprio come ACF Fiorentina.