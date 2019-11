Nel diluvio si riapre il caso Chiesa. Pubalgia o dietro c’è altro?

“Tanto tuonò che piovve”. E’ la frase celebre con il quale il Corriere Fiorentino riassume il caso Chiesa, che dopo Verona rischia di esplodere come un tuono. Non sono più chiacchiere da bar, ma considerazioni che arrivano da chi lo vede tutti i giorni come Vincenzo Montella. Quel “non essere in grado giocare, né fisicamente, né mentalmente” sono parole forti, e il tentativo di disinnescare immediatamente dopo la bomba da parte dell’aeroplanino appare più come una toppa che una versione credibile.

L’esclusione di Chiesa fa comunque rumore, che si riferisca alla (già emersa lo scorso anno) pubalgia o meno. Un problema serio, perché in Nazionale stava bene. Il caso dunque è esploso: umore grigio, mai un sorriso, zero parole, la sensazione è che non si senta coinvolto in questa nuova avventura e che sperava di andarsene in estate. Il cambio di proprietà, l’arrivo di Commisso, il duro confronto a New York con Joe Barone, la tregua e il rinnovo messo in naftalina: se le premesse sono queste, dura che possa tornare il sereno.