Nazione: non ci resta che il Giglio. La società ha capito che conta il campo

Adesso non ci sono più ex viola in società. Una cesura netta col passato da parte della dirigenza dopo due anni

Su La Nazione in edicola oggi troviamo un articolo che lamenta i tanti, troppi veleni che hanno circondato il mondo Fiorentina nell'ultimo mese e mezzo. Da Antognoni a Gattuso, da Ribery a Borja Valero, passando per Dainelli, Buso e Donadel. La società ha azzerato il passato, letteralmente, e se non altro ha capito che quello che conta più di tutto è il risultato sul campo. Adesso non resta che il Giglio per ribadire la fiorentinità. Quello che è veramente successo, ormai, non interessa più. Anche se il fatto che tutti abbiano polemizzato al momento dell'addio non può essere un caso...