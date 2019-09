La Nazione dà il voto ai vari reparti della Fiorentina dopo la chiusura ufficiale del mercato. 6,5 per i portieri. Dragowski è stata una scelta precisa, gli è stata tolta pressione cedendo Lafont ma alterna parate stratosferiche a incertezze. Sta crescendo e ha un vice ok come Terracciano. La difesa vale 6: finalmente un terzino di ruolo, Lirola, e un altro in cerca di riscatto/mistero Dalbert. Se però Montella voleva un centrale che facesse partire l’azione dovrà aspettare. Milenkovic e Pezzella hanno però un anno di esperienza in più insieme. Ok le riserve, a partire da Caceres. La nota dolente è in mezzo: 5,5 al centrocampo. Tasto dolente, De Paul avrebbe messo le cose a posto. La ‘toppa’ si chiama al momento Castrovilli, mentre è un’incognita la convivenza tra Badelj e Pulgar, vulnerabile sul piano della corsa. Attacco da 6: Chiesa, Ribery, Boateng, Sottil, Pedro e Vlahovic, ci sono combinazioni tattiche di ogni tipo. Anche se resta da capire come il brasiliano non possa mettere in ombra il serbo, su cui la Fiorentina ha puntato da luglio. Giudizio difficile su Ghezzal, manca un Ibra.