Nazionale, venerdì i convocati di Mancini: Chiesa ok, Castrovilli superato da Tonali

Su La Gazzetta dello Sport si ipotizzano i convocati di Roberto Mancini verso le sfide contro Grecia e Liechtenstein nelle qualificazioni europee. Ci sarà Federico Chiesa, perno della formazione azzurra, resterà fuori Gaetano Castrovilli. Come scrive la rosea, per sostituire l’infortunato Pellegrini la candidatura più forte è quella di Tonali, che si aggregherà dall’Under 21 per la seconda gara tagliando fuori il viola. Appuntamento rimandato per lui.