Nazionale, Castrovilli e Chiesa titolari dopo la panchina con la Bosnia? La probabile formazione

Che possa essere arrivato il momento di esordire in Nazionale da titolare, dopo averlo fatto da subentrato, per Gaetano Castrovilli? La Gazzetta dello Sport lo ipotizza in un ballottaggio con Tonali per affiancare Jorginho e Zaniolo in mediana domani contro l’Armenia. In difesa davanti a Sirigu potrebbero giocare Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli e l’ex viola Biraghi, mentre davanti spazio ad El Shaarawy, Immobile e al ritorno dal primo minuto di Chiesa (Orsolini pronto a subentrare).