Nastasic per Milenkovic, costo più alto del previsto. Ma l’affare si farà

Un serbo che va, un serbo che viene (torna)

La Gazzetta dello Sport assicura che la staffetta fra Milenkovic (al West Ham per una cifra intorno ai 17 mln) e Nastasic(di ritorno a Firenze per molto meno) si farà. E' solo questione di limare alcuni dettagli in entrambi i casi, perché lo Schalke vorrebbe monetizzare al massimo ma non può opporsi troppo all'accordo già raggiunto tra la Fiorentina e il giocatore. Magari serviranno 3/4 milioni invece che i 2 pianificati, ma l'affare non è a rischio. Invece, se arrivasse un altro difensore, a salutare sarebbe Pezzella, ad oggi il secondo centrale destro assieme a Quarta, con Igor e Nastasic mancini e Dalle Mura da quinto.