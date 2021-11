Nastasic come stai? E intanto Venuti scalda i motori

Nella giornata di oggi verranno valutate le condizioni di Nastasic. Intanto Italiano proverà con Venuti al fianco di Igor

Nella giornata di oggi, lo staff medico viola verificherà le condizioni di Matija Nastasic, dopo il suo rientro dalla Nazionale a causa di un problema fisico. L'infortunio al polpaccio sinistro viene ad aggiungersi all'ormai noto turno di squalifica per Nikola Milenkovic e Martinez Quarta. Italiano rischia di avere a disposizione un solo centrale di ruolo, Igor, per la partita di sabato contro il Milan. Per Nastasic si tratta di un problema al soleo e nella giornata di oggi, dopo ulteriori accertamenti, verrà stilato un programma formato da terapie e riabilitazione. Sarà importante capire i tempi di recupero del difensore serbo. I viola, come scrive il Corriere dello Sport, ovviamente sperano che possa farcela per il Milan, ma i margini sono purtroppo stretti. L'allenatore viola, nel frattempo, riprenderà le prove dell'ultima settimana di allenamenti, sistemato al centro della difesa, al fianco di Igor, Lorenzo Venuti. Per Italiano è la soluzione migliore, visto anche il tardo rientro da parte di Amrabat e Pulgar dalle rispettive nazionali.