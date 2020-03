Nassi: “Sbagliato lo sfogo di Commisso. Avrebbe dovuto spendere di più, ma per pochi giocatori di qualità”

La Nazione ha intervistato l’ex dirigente della Fiorentina, Claudio Nassi. Riferendosi a Rocco Commisso dice che lo sfogo contro gli arbitri è stato un grande errore. Il suo torto è quello di essere troppo tifoso. Nassi aggiunge che intorno a lui dovrebbero esserci persone in grado di consigliarlo e, se necessario, fermalo. Il presidente, afferma Nassi, si è esposto in modo assolutamente sbagliato. “Nel calcio bisogna stare zitti in pubblico e farsi sentire nel modo giusto nelle sedi opportune. E’ una regola decisiva. Entrare a gamba tesa crea un danno alla tua immagine, alla società che rappresenti e quindi anche ai tifosi“.

Secondo Nassi, Commisso è un appassionato genuino, “Barone si è trovato di fronte a una responsabilità grandissima, quella di gestire una delle principali società di calcio italiane e rappresentare il sentimento di una delle più belle città del mondo. Ci vogliono capacità e sensibilità altissime per introdursi in un mondo del genere”.

Nassi conclude dicendo che Commisso avrebbe dovuto spendere di più per assicurasi meno giocatori, ma di qualità ancora più alta. L’ex dirigente viola conclude dicendo che, se fosse stato la Fiorentina, avrebbe puntato con decisioni su giocatori di grande talento come De Paul e Tonali.