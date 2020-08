In molti si stanno chiedendo: come sarà la nuova Juventus di Andrea Pirlo? Nei prossimi giorni si terrà un summit di mercato. La priorità è fare cassa. Per quanto riguarda, invece, le entrate il club bianconero – scrive il Corriere dello Sport – non molla Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, blindato, però, dalla Roma e cerca un attaccante di peso da affiancare a Cristiano Ronaldo: Zapata dell’Atalanta è l’obiettivo principale.