Nasce il “Barone Team”: una lobby tra club di Serie A per la costruzione di nuovi stadi

A Firenze lo sanno bene quanto la nuova presidenza ci tenga al progetto di realizzazione di un nuovo stadio. Fin dal primo giorno dal loro arrivo nel capoluogo toscano, Rocco Commisso e Joe Barone hanno puntato su questo argomento rendendolo centrale e di primaria importanza. Come viene riportato questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio, nei giorni scorsi è avvenuta la teleconferenza tra i club di Serie A e la Lega e, nel corso di quest’ultima, il presidente Paolo Dal Pino avrebbe chiesto a Joe Barone di guidare una task-force tra le società di Serie A per fare pressing sulla politica italiana nella realizzazione di una nuova legge per gli impianti sportivi moderni e internazionali. Il momento come spiegato da Barone non è dei più favorevoli ma in futuro potrebbero esserci novità.

Una lobby di squadre di Serie A composta da Fiorentina, Milan, Inter, Bologna e Roma per dare a tutta l’Italia impianti sportivi all’avanguardia e per risollevare l’immagine di una Serie A sempre più in rosso e in calo a livello economico.