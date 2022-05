Nardella telefona a Commisso: “Lo aspetto presto a Firenze”

Nardella vuole complimentarsi con Commisso per l'Europa e per il Viola Park

Dario Nardella e Rocco Commisso sono tornati a parlarsi. "L’ho chiamato - ha detto il sindaco di Firenze a margine di una conferenza stampa istituzionale - in piena notte (quella tra lunedì e martedì, ndr) per cercare di parlarci in un orario 'giusto' che sfruttasse il fuso orario a lui favorevole. Ed è stata una chiacchierata utile a sentirlo intanto in forma e simpatico come suo solito. Mi ha anche esternato la sua grande voglia di farsi rivedere a Firenze e io non ho potuto che rispondergli subito che lo aspettiamo. Spero di vederlo questa estate e così gli reitererò i complimenti chi gli ho appena fatto sia per la qualificazione in Europa della Fiorentina e sia per il Viola Park". Lo riporta il Corriere dello Sport.