In una lunga intervisa a La Nazione, il sindaco di Firenze Dario Nardella tocca anche l’argomento-stadio e lo fa con una battuta alla domanda se è più arrabbiato con Salvini o con il sindaco di Campi Bisenzio. Il primo cittadino ha risposto così “Salvini è un avversario, Fossi un compagno di partito, ma siamo toscani si sa, ognuno vorrebbe lo stadio a casa sua“. Una risposta diplomatica, che non cancella però le tensioni delle ultime ore in casa Fiorentina (LEGGI QUI)