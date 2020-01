Nardella ricorda Parigi: “Il tuo labaro viola è un insegna di orgoglio”

Ieri in Santissima Annunziata si è tenuto il funerale di Narciso Parigi, scomparso sabato a 92 anni. “Sei e sarai sempre il nostro ambasciatore. Il tuo labaro viola è un insegna di orgoglio. Per te continuiamo a cantare le tue canzoni e ad amare Firenze come sai fare tu“, ha detto il sindaco di Firenz, Dario Nardella, dal pulpito. Narciso Parigi sarà sepolto al cimitero delle Porte Sante di San Miniato al Monte, sulla collina sopra piazzale Michelangelo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.