Stop al project finaning, si passa alla vendita dell’area sud della Mercafir tramite una gara pubblica. Si terrà a gennaio, solo dopo che ci sarà stata una dichiarazioni di interesse a costruire il nuovo stadio. Dario Nardella, scrive il Corriere Fiorentino, prova ad andare “fast”, in pieno stile Rocco Commisso. L’unica modifica alla variante già approvata per tutte l’area Mercafir sarà quella del trasferimento nei soli 14,5 ettari dove resterà il mercato ortofrutticolo. 24 mesi di tempo, con la speranza di scendere a 20.

Dieci ettari saranno invece adibiti alla costruzione di un parcheggio, affidato a Toscana Parcheggi, che farà risparmiare 10 milioni alla Fiorentina. La vendita dell’area sud (alla Fiorentina) servirà invece a finanziare il primo lotto di trasferimenti della Mercafir. E verrà aggiornata anche la vecchia Variante Urbanistica per la realizzazione dello svincolo autostradale di Peretola e della fermata ferroviaria Guidoni, per far sì che siano pronte per l’apertura dello stadio. Il tutto in 48 mesi, ma con ancora tanti interrogativi e sempre Campi sullo sfondo.