Nardella e Commisso, storia di una sintonia smarrita. Chi sta con chi?

Roberto De Ponti, prestigiosa firma e direttore del Corriere Fiorentino, ha analizzato il presente della questione Stadio sulle pagine del quotidiano. Al centro di tutto le figure di Nardella e Rocco Commisso. “Prima di srotolare un’altra volta lo striscione «Io sto con Rocco», Nardella dovrebbe verificare se anche Rocco sta con lui. Perché incontrare a pranzo con il sindaco di Campi Bisenzio, e lasciare seduto in sala d’attesa il primo cittadino di Firenze, non è un segnale incoraggiante nei confronti del moribondo Franchi”. Questo l’incipit del pezzo che sottolinea la freddezza istituzionale tra le due figure dopo la totale bocciatura arrivata dal Ministero ai piani di Commisso.

Nardella ha rilanciato con un piano indipendente, a carico del comune, ma sarà possibile portarlo fino in fondo senza un dialogo con la società Viola che in linea teorica dovrebbe poi pagarne <i>l’affitto</i>? In chiusura una stoccata riservata anche al patron: “Il patron viola ha tutto il diritto di mettere i propri soldi dove meglio crede. Ma se chiedi aiuto a Palazzo Vecchio un confronto è dovuto prima di andare a cercare nuovi territori là dove anche il presidente della Regione ha ammonito: Campi solo se Nardella dice ok.” La versione integrale sulle pagine quotidiano.

