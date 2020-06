Nardella: “Ascolteremo Rocco, ma vendita o concessione del Franchi non sono possibili”

La Nazione riporta le ultime parole di Dario Nardella in tema stadio: “Siamo disponibili a qualunque ipotesi prospettata dalla Fiorentina, nel rispetto delle norme. Aspettiamo di incontrare la proprietà per esaminare nel dettaglio le quattro ipotesi prospettate dal presidente Commisso, sempre con l’obiettivo di promuovere Firenze”.

Parole, queste, pronunciate in consiglio comunale, che non ha avuto all’ordine del giorno la concessione dell’impianto per 99 anni o la vendita dello stesso alla Fiorentina, come avrebbe voluto la Lega, perché non sono ipotesi previste dalla Legge.