Nardella: altri 55 milioni per lo stadio. Sui lavori per la tramvia…

Il punto sulle parole del sindaco nella giornata di ieri

Nell'edizione odierna de La Nazione si riportano i passaggi più importanti dell'intervento di Draghi (omaggiato dalla Fiorentina) al teatro del Maggio che come argomento principale ha visto l'annuncio della fine dell’emergenza Covid. Per quanto riguarda, invece, tematiche più vicine alla città di Firenze, si deve registrare delle importanti novità riguardo allo stadio Franchi. Dario Nardella, presente al teatro, ha infatti parlato come segue: "Quanto al Pnrr,sono felice di ricordare alla sua presenza che lunedì 7 marzo presenteremo il progetto vincitore del concorso internazionale di progettazione per il restauro e la riqualificazione dello Stadio Franchi, monumento di interesse nazionale, che a sua volta innescherà un progetto di rigenerazione dell’intero quartieredi 450 milioni di euro con la nuova tramvia e nuovi spazi pubblici e verdi».