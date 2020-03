Nappi sicuro: “I calciatori positivi sono molti di più. Il campionato sia interrotto”

L’ex attaccante della Fiorentina Marco Nappi parla stamattina a Libero della sua esperienza in Cina (allena il BSU Beijing), da dove era rientrato pochi giorni prima che divampasse l’emergenza coronavirus: “Loro ne sono usciti perché sono stati severi. I trasgressori rischiano il carcere, non come da noi. Il calcio? Si è fermato in ritardo – dice Nappi – . Andava bloccato tutto prima. I calciatori non sono dei supereroi e infatti ci sono parecchi casi di positività. Io ho vissuto quelle situazioni: la doccia insieme, i festeggiamenti, i contrasti in campo. Sono convinto che gli infettati siano molti più di quello che sappiamo ufficialmente”. E sugli scenari del campionato l’ex viola non ha dubbi: “Questa stagione deve finire ora. Lo scudetto non si assegna e negli almanacchi si scriverà: “serie A del 2019-2020 sospesa per pandemia”. Così ci ricorderemo bene di cosa sta succedendo”.