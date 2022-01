Napoli rimaneggiato ma agguerrito. Occhio alla tentazione Tuanzebe

Non sarà un Napoli da prima fila quello che affronterà i viola in Coppa. Spalletti deve fare di necessità virtù ma occhio alle novità

Una cosa è certa: non sarà un Napoli con la formazione tipo quello che affronterà la Fiorentina in Coppa Italia. Spalletti ha dovuto fare ancora una volta di necessità virtù fra infortuni, assenze e problemi: Insigne, Osimhen, Lozano, Mario Rui, Meret, Malcuit e anche Zielinski non sono mancanze da poco. Aggiungiamoci coloro che sono partiti per le Nazionali e le scelte restano quasi ridotte all'osso. A fare il punto è il Corriere Dello Sport oggi in edicola, che riparte dalle possibili scelte del tecnico di Certaldo: Petagna e Mertens saranno obbligati, per un obiettivo trofeo tricolore che per il Napoli può diventare un obiettivo. In porta andrà Ospina, con Meret ancora a caccia di un tampone negativo, ma occhio a un'altra importante possibilità.