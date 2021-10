Napoli, probabile formazione: tridente Insigne-Osimhen-Lozano

Ecco come il Napoli dovrebbe giocare contro la Fiorentina

Il Corriere dello Sport ipotizza la probabile formazione del Napoli per la gara di domani contro la Fiorentina. Davanti a Ospina, linea a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani al posto di Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui a sinistra. A centrocampo il tris Anguissa-Fabian Ruiz-Zielinski, mentre in attacco tridente formato da Insigne, Osimhen e Lozano, quest'ultimo al posto di Politano. Oggi, alla vigilia della partenza per Firenze, la squadra azzurra sosterrà l'allenamento di rifinitura.