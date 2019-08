Napoli, Milik ci prova: il polacco lavora per esserci con la Fiorentina

Il tempo stringe. Eh sì, perché archiviata la Coppa Italia – non senza un brivido – la Fiorentina è pronta davvero a fare sul serio. E il momento dell’attesa è finito, perché fra meno di sette giorni si va in campo per la prima vera gara della stagione. A Firenze arriverà quel Napoli con ambizioni scudetto, pronto subito a mostrare di che pasta sia fatto sin dai primi 90′. Come si legge sul Corriere Dello Sport, gli Azzurri sono a caccia di alcuni innesti per completare la rosa e studiano il possibile recupero di Milik: il polacco, dopo l’infortunio patito a inizio mese, vuole stringere i denti per esserci alla prima di campionato e ha una settimana scarsa per smaltire del tutto il fastidio agli adduttori e sgombrare la testa dalle chiacchiere di mercato. Poco tempo anche per Ounas e Koulibaly, che davvero sono all’alba della stagione, essendo arrivati a Ferragosto dopo la Coppa D’Africa. E intanto il conto alla rovescia che porta a Fiorentina-Napoli è ufficialmente cominciato.

E INTANTO I VIOLA PASSANO IN COPPA ITALIA