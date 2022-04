Napoli-Fiorentina è anche Meret vs Dragowski: in estate destini incrociati?

Possibili incroci di mercato per i portieri "panchinari" di Napoli e Fiorentina: entrambi hanno perso il posto per scelta tecnica

Il portiere italiano non è più il titolare del Napoli e non ha intenzione di firmare il rinnovo di contratto, quindi una sua partenza in estate è più che probabile. Stesso discorso può valere per il polacco: i viola vogliono liberarsene in estate, per non perderlo a zero nel 2023. Il portiere viola, già accostato al club partenopeo a gennaio, potrebbe rappresentare un buon vice o un'alternativa ad Ospina. Se ricevesse una chiamata da Spalletti, difficilmente il polacco risponderebbe di no.