Nainggolan, un’estate da quasi viola. Poi ha prevalso il cuore

Tutto cominciò alla fine di una telefonata che l’Inter fece per chiedere Cristiano Biraghi. Un’idea, visto che ormai Radja Nainggolan aveva chiuso la sua esperienza nerazzurra. E allora come per Ribery, Boateng, Caceres, o come sarebbe potuto essere De Rossi, Firenze rappresentava una di quelle occasioni per prendere un campione con la ‘C’ maiuscola, esperienza e un curriculum da big, pronto a portare emozioni a Firenze.

La Nazione ripercorre la trattativa che avrebbe portato il Ninja alla Fiorentina, ma dopo che l’Inter firmò il via libera, ha prevalso il cuore. Ha scelto Cagliari pensando alla famiglia, ai problemi della moglie: insomma, ambizioni e voglia di continuare a giocare a un buonissimo livello c’erano, ma la realtà era un’altra cosa. Così quando la Fiorentina lo mise davanti al bivio (sì o no), Nainggolan spiegò che sarebbe stato inutile proseguire nella trattativa.