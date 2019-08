Il Corriere dello Sport-Stadio celebra il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari, perfezionato mercoledì notte in un incontro con il presidente Tommaso Giulini. Visite mediche fra oggi e domani, poi la firma sul contratto che prevede un prestito secco fino a giugno, con l’Inter che pagherà le prossime due mensilità al giocatore e gli isolani che si accolleranno l’ingaggio di 4 milioni (il Ninja se l’è leggermente abbassato).

La Fiorentina ci ha provato davvero, ma troppo forte rimane il legame del giocatore con Cagliari, considerata la sua seconda casa, con la possibilità di stare vicino alla moglie e alla famiglia. In più, c’è un debito di riconoscenza verso la città che lo ha accolto e lanciato nel calcio dei grandi. Un’operazione da fantamercato resa possibile da fattori non economici. In bocca al lupo, Radja,

