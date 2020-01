Mutu: “Fiorentina, il mio più grande amore in A. Con Iachini si riprenderà”

Il Mattino propone una corposa intervista ad Adrian Mutu in occasione di Napoli-Fiorentina: il romeno, da poco tecnico dell’Under 21 del proprio Paese, sostiene che la Fiorentina si riprenderà con Mister Iachini. Poi, dopo alcuni passaggi sul Napoli, si sofferma sul suo legame con la Viola: “Cos’è per me la Fiorentina? E’ stato il mio più grande amore in Serie A: adesso i viola mi sembrano una squadra giovane che non è riuscita ad esprimersi al massimo con Montella ma con Beppe si sta ritrovando”.

A Mutu piace molto questa nuova proprietà: “Sta investendo bene ed è vicina alla squadra. Chiesa? E’ un grande giocatore e farà strada: mi piace il suo cambio di ritmo e la sua tecnica. Ha anche tanta velocità, assomiglia davvero al padre”.