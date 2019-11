Muriel: “Firenze citta incantevole, la punizione contro l’Inter il mio gol più bello”

La stagione di Luis Muriel all’Atalanta è iniziata nel migliore dei modi, e dopo le 9 reti segnate a Firenze tra gennaio e giugno ha già raggiunto quota 9 anche con la maglia della Dea. Di seguito due passaggi della sua intervista con Stadio pubblicata sul giornale di oggi:

Il mio gol più bello di sempre? La punizione in Fiorentina-Inter 3-3 dello scorso febbraio. Una legnata incredibile sotto l’incrocio, non è la mia specialità. Perché Firenze? Dovevo mantenere una parola data prima che si materializzasse il Milan. E l’ho mantenuta. Firenze è una città stupenda, da incanto: abitavo a piazzale Michelangelo, mi svegliavo la mattina e mi godevo un panorama incredibile che mi accompagnava per l’intera giornata. Sono cose che resteranno sempre impresse nella mia testa“.