Moz, il maestro minore che si è arreso al nuovo calcio. Davanti aveva Passarella

Un tuffo nella Fiorentina dei primi anni '80 con il ricordo di Luca Moz

Luca Moz era il difensore di riserva della Fiorentina dei primi anni '80. La Nazione lo ricorda in un articolo, partendo dalle sue origini calcistiche in Veneto, all'approdo a Firenze passando poi per i prestiti a Varese ed Empoli prima del ritorno a Firenze nella stagione '84-'85, nella quale fa registrare 8 presenze e una rete in Coppa Italia contro il Parma. In quel calcio, anche chi non aveva il fisico poteva emergere, perché si faceva molta più attenzione ai fondamentali (il famoso "muretto"). Ma oggi Moz, che davanti a sé aveva Passarella, Pin e Gentile, si è arreso, non si riconosce più nello sport che gli ha dato tanto in passato. Preferisce seguire la figlia, che pratica il karate: "Uno sport bello da vedere con alle basi una sana educazione".