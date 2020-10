Moviola: regolare il gol di Verde, Caceres “sana” il fuorigioco. Manganiello promosso

La moviola di Spezia-Fiorentina 2-2 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.

CORRIERE DELLO SPORT – Manganiello (6,5)

Prima stagionale in Serie A per Manganiello, atteso da una stagione dove dovrà dare risposte concrete. La partita gli scivola via bene e lui è bravo a non complicarsela. Un solo episodio da analizzare, la rete di Verde, che merita una spiegazione. Chiude il match con 33 falli fischiati 4 ammoniti.

L’1-2 è regolare: è vero, è in fuorigioco (anche abbastanza netto) al momento del lancio di Terzi, ma la posizione di Verde viene sanata dall’errore di Caceres: l’esterno viola va con l’intenzione di colpire il pallone col piatto sinistro, che ci sia un tocco (probabilmente anche con i tacchetti) è testimoniato dal cambio di rimbalzo del pallone stesso. Bravo l’assistente Di Iorio a tenere giù la bandierina e a valutare l’intenzionalità di Caceres.