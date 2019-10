MoViola – Pulgar, poteva scapparci il rosso. Var ok su Tonali, il giallo a Chiesa…

GAZZETTA DELLO SPORT – La pagelle di Calvarese: “6.5 – Gara di personalità, fa arrabbiare Chiesa con un giallo per simulazione. Salvato dal Var Di Paolo sul mani di Tonali”.

CORRIERE DELLO SPORT – Per il quotidiano la partita di Calvarese è segnata dal brutto infortunio di Dessena, L’intervento di Pulgar non è cattivo né violento, ma brutto e imprudente, e mette in risalto la poca furbizia arbitrale del fischietto e del Var Di Paolo. Con il povero centrocampista del Brescia a terra in lacrime avevano tutto il tempo di correggere il provvedimento disciplinare. Tra l’altro il giallo arriva con grande ritardo: poteva scapparci il rosso. Non sono ci sono rigori su Caceres e Aye, giusto invece annullare il gol in avvio dell’attaccante francese per il fallo di mano di Tonali a inizio azione.