MoViola: Guida promosso a pieni voti, ma mancano due gialli al Milan

Sempre deciso, con un partita caratterizzata da pochissimi fischi: Guida promosso dai quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Guida conduce una gara intensa ma le uniche ammonizioni arrivano al 95': significa lasciar giocare e non drammatizzare i contatti di gioco. Detto che, prima, ci sarebbero potuti stare due gialli (Saelemaekers su Biraghi, Kjaer sul tallone sinistro di Vlahovic), va anche sottolineato che arbitro - sempre ben posizionato - e assistenti hanno avuto vedute nette, giuste e rapide. Al 4' viene annullato un gol a Ibra per fuorigioco, mentre è corretto l'1-0 della Fiorentina nato da due corner consecutivi: sullo sviluppo del primo, Kessie chiede una interferenza di mano di Vlahovic che colpisce di testa in area, ma la palla non viene intercettata dal braccio del viola; su cross da destra al 44' Torreira respinge in area col petto; al 18' s.t., Odriozola incrocia la gamba di Leao in area ma il contatto è casuale: il viola fra l’altro guarda avanti, la palla; al 32' s.t. Saponara entra in area milanista ed è poi la sua gamba sinistra a dar vita al contatto con la destra di Messias: il Var fa un silent-check ma ancora una volta lascia “viva” la decisione sul campo (con valutazioni di dinamica e intensità) dell’arbitro.