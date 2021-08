MoViola: gara spezzettata, cartellini a profusione: Mariani non convince tutti

I voti dei quotidiani all'arbitro di Roma

La gara di ieri del Franchi non è stata certamente facile per l'arbitro Mariani. Tante interruzioni, parecchi cartellini. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, però, sono in totale disaccordo per quanto riguarda la partita del fischietto romano.

Corriere dello Sport, 6.5 - Partita per uomini duri quella del Franchi (per dire: 41 falli fischiati e ben 9 cartellini gialli), colpi al limite non ne sono mancati, Rocchi (nel “suo” stadio”) ha scelto Mariani, non si può rimanere delusi. Due episodi nell’area del Torino “letti” bene (forse sul secondo c’era qualche dubbio in più), gara sempre in controllo sia pure piena di proteste. Prima del colpo di testa di Vlahovic, c’è un recupero viola a centrocampo, Duncan strappa il pallone a Verdi anticipandolo, senza fare fallo. E’ in gioco Bonaventura prima di servire il cross. Vlahovic in area, la marcatura di Rodriguez e Djidji è al limite ma non ci sono interventi fallosi, Mariani è vicino e indica subito che non c’è nulla. Contrasto fra Lukic e Bonaventura, sicuramente il granata non tocca mai il pallone, ma dal replay sembra più il centrocampista viola ad andare verso la gamba dell’avversario.