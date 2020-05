Morte Astori, archiviazione per Stagno: non fu lui a firmare il referto. Ancora in piedi l’accusa per Galanti

Archiviata la posizione del medico cagliaritano Francesco Stagno, in riferimento alla morte dell’ex calciatore del Cagliari e della Fiorentina Davide Astori. Il professionista, all’epoca responsabile dell’Istituto cagliaritano di Medicina dello Sport, prescrisse all’atleta l’esame sotto sforzo ma non fu lui a firmarne gli esiti. Restano in piedi le accuse per il professor Giorgio Galanti, omologo di Stagno in quel periodo ma alla struttura fiorentina di Careggi, il quale rilasciò ad Astori il certificato di idoneità agonistica nel 2016 e nel 2017. Davide Astori morì il 4 marzo 2018 in un albergo di Udine, da capitano della Fiorentina prima di una gara di campionato. Lo riporta La Nuova Sardegna.