Morozzi: “Che colpo la vittoria di Napoli, non ci credevo. La rivedrei volentieri”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato l’attrice Daniela Morozzi, tifosa viola, che ammette che non avrebbe mai pensato di trovarsi di fronte alla mancanza del calcio. “Mio figlio ha sempre il pallone in testa”. Alla domanda su quale partita le piacerebbe rivedere, la Morozzi non ha dubbi: “Napoli-Fiorentina, del 18 gennaio, per rivedere i gol di Chiesa e Vlahovic. Un gran colpo, non credevo ai miei occhi”.