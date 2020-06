Monti: “Tifo per il Franchi, ma se dovrò andare a Campi ci andrò. Facciano fare lo stadio a Rocco”

Il conduttore radiofonico e noto tifoso viola Gianfranco Monti è stato intervistato da La Nazione:

Se tifo per il Franchi? Sì, ci sono legato, ma c’è assoluta necessità di uno stadio nuovo e se sarà a Campi, prendo il motorino e ci vado. Campi è attaccato a Firenze. Via! Che glielo facciano fare. Gli striscioni dei tifosi? Va detto che la strategia dei tifosi è vincente. Sono i numeri uno. Mettono 20 striscioni e il tam tam sui social fa girare tutto. E’ il modo più educato per fare una proposta. Direi anche con ottimi risultati. Un messaggio per Commisso? Mi auguro che continui così. Da subito ha cominciato a girare per la città chiedendo che la gente lo chiamasse solo ‘Rocco’. Mi auguro che Dio ce lo mantenga per altri cinquant’anni.